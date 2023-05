Linz (www.anleihencheck.de) - Diese Handelswoche wird wieder eine spannende Handelswoche - die US-Notenbank (FED) und die heimische Notenbank (EZB) entscheiden über ihre weitere Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bereits morgen am Abend würden die Analysten mit einer Anpassung um 25 Basispunkte nach oben in Amerika rechnen und am Donnerstag am Nachmittag sei es ausgemachte Sache, dass die Europäische Zentralbank zumindest den gleichen Schritt setze. Während in Amerika eine Entspannung bei den Inflationskennzahlen bereits spürbar sei, bleibe die Teuerungsrate in der Euro-Zone hoch. Die heimischen Währungshüter könnten sich daher noch nicht in Sicherheit wiegen. ...

