Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12) den Umsatz um 10 Prozent auf 18,75 Mio. Euro gesteigert und dabei eine EBIT-Marge von 9,1 Prozent erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage stehe dem deutlichen Umsatzanstieg ein nur unterproportionaler EBIT-Anstieg von 5,2 Prozent auf 1,71 Mio. Euro (Q1 2022: 1,63 Mio. Euro) gegenüber, wodurch sich eine rückläufige Entwicklung der EBIT-Marge auf 9,1 Prozent (Q1 2023: 9,6 Prozent) ergebe. Hierfür sei in erster Linie der Anstieg der operativen Kosten mit dem erfolgten Aufbau zusätzlicher personeller Kapazitäten verantwortlich. Mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen habe das Management die erst vor rund einem Monat im Rahmen des Geschäftsberichtes 2022 publizierten Prognosen bestätigt. Nach wie vor werde für das Gesamtjahr 2023 mit einem Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und einer EBIT-Marge zwischen 9 und 10 Prozent gerechnet.

Nach Meinung der Analysten solle alleine das Neukundengeschäft des vergangenen Jahres dazu ausreichen, um das erwartete Umsatzwachstum zu erreichen. Analog zu den unveränderten Umsatzprognosen behalte GBC auch die Ergebnisprognosen bei. Die von den Analysten erwartete Rentabilitätsverbesserung solle schon alleine aus der Reduktion der Integrationsaufwendungen neuer Mitarbeiter einerseits sowie der Reduktion des Freelancer-Einsatzes andererseits erreicht werden. In der Folge ermitteln die Analysten ein unverändertes Kursziel von 9,35 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



