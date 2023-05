Die DEGAG investiert seit 2009 in Wohnimmobilien und baut den Bestand kontinuierlich aus. Mit der DEGAG Wohnkonzept-Serie 3 platziert sie nun neue Genussrechte. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.DEGAG: 3 Prozent Disagio bis zum 31. Mai 2023Die Deutsche Grundbesitz Holding AG (kurz: DEGAG) erwirbt, entwickelt und vermietet seit 2009 Wohnimmobilien. Dabei strebt sie sowohl einen Bestandsausbau als auch deren Wertsteigerung an und bietet Anlegern regelmäßig die Möglichkeit, sich mit kleineren Beträgen am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Nach DEGAG-Angaben lag der jährliche Zins mit monatlicher Auszahlung in der Vergangenheit zwischen 5,1 bis 8,35 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...