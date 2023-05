Hannover (www.anleihencheck.de) - Seit Juli des letzten Jahres hat die EZB im Konzert mit vielen anderen Notenbanken weltweit mit deutlichen Leitzinssteigerungen auf den massiven Inflationsdruck reagiert, so die Analysten der Nord LB.Um insgesamt 350 Basispunkte hätten die Frankfurter Währungshüter die Leitzinsen seither angehoben und zwar in einem bislang nicht gekannten Tempo. Das Ende der Fahnenstange sei im Zinserhöhungszyklus zwar noch nicht ganz erreicht. Nach den zuletzt veröffentlichten Makrodaten erscheine es aber inzwischen als recht sicher, dass die EZB auf ihrer Maisitzung eine Tempoverlangsamung beschließen werde. Hierauf würden auch die jüngsten Äußerungen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane und François Villeroy de Galhau im Interview mit Le Figaro deuten. Demnach könnten weitere wenige weitere Zinsschritte noch notwendig sein, Anzahl und Ausmaß sollten laut Villeroy aber begrenzt sein. Der Sicht von Villeroy komme eine hohe Bedeutung zu, habe er doch in der Vergangenheit häufig die Mehrheits- bzw. Kompromisslinie im EZB-Rat besetzt. ...

