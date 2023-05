BMW und E.ON haben eine Kooperation zum intelligenten Laden beschlossen. Zunächst geht es darum, das E-Auto zu netzdienlichen Zeiten zu Hause zu laden. Aber auch das bidirektionale Laden könnte langfristig eine Rolle spielen. Das Angebot "Connected Home Charging" soll in der zweiten Jahreshälfte in mehreren europäischen Ländern an den Start gehen. Im Vordergrund steht das intelligente Laden zu Hause. ...

