q.beyond Tochter logineer wird einer der größten CargoWise-Servicepartner Übernahme von Know-how und Consultants der AKQUINET

Kunden wechseln mit CargoWise-Services zu logineer

CargoWise ist Standardsoftware für die Digitalisierung von Logistikern Köln, 2. Mai 2023 - Die q.beyond Tochter logineer übernimmt das CargoWise-Consultants-Team des IT-Anbieters AKQUINET und wird damit einer der größten Berater für die Logistik-Software. Logistikunternehmen nutzen das Transport Management System CargoWise, um ihre Prozesslandschaft zu digitalisieren. Damit sind sie schneller am Markt unterwegs und optimieren weltweit ihre Lieferketten. "Wir freuen uns sehr über diesen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau unserer IT-Services für Logistiker", so Pascal Eggert, Managing Director bei logineer. "Mit der Übernahme der CargoWise-Fachleute verfügen wir nun über ein einzigartiges Portfolio, mit dem wir Logistikunternehmen weltweit bei ihren Digitalisierungsvorhaben begleiten", ergänzt Christian Lorey, der seit dem 1. Mai ebenfalls Managing Director bei logineer ist. logineer ist vor zwei Jahren als IT-Spezialist für Logistiker an den Start gegangen und unterstützt kleinere und mittlere Unternehmen bei der Umstellung auf ein digitales Geschäftsmodell. Dazu zählen neben der CargoWise-Beratung der voll ausgestattete digitale Logistikarbeitsplatz inklusive der notwendigen Apps, SAP Finance sowie umfassende Cyber-Security-Services. logineer ist in der Lage, für Logistikunternehmen weltweit und im 24/7-Betrieb IT-Services zu erbringen. Kunden wechseln zu logineer Mit der Übernahme der CargoWise-Consultants gehen auch die Kunden mit laufenden CargoWise-Projekten auf logineer über. An dem Service, den sie bisher erhalten haben, wird sich nichts verändern: Alle Leistungen werden weiterhin in gewohnter Qualität erbracht. Außerdem können die Kunden von dem zusätzlichen Logistik- und IT-Know-how von logineer profitieren. Bereits vor der Übernahme des CargoWise-Geschäfts von AKQUINET war logineer CargoWise-Spezialist und in den folgenden Bereichen für die Logistik-Lösung zertifiziert: Platinum Accounting, Platinum Forwarding, Certified Customs, Certified Global Rollouts, Certified Integration sowie Certified Warehouse.





Unternehmensprofil der q.beyond logineer GmbH

logineer steht für die erfolgreiche Digitalisierung von Logistik-Unternehmen - und das an jedem Ort und in jedem Land der Welt. Rund 150 IT- und Logistik-Expertinnen und -Experten des IT-Serviceproviders errichten für ihre Kunden den kompletten digitalen Logistik-Arbeitsplatz - einschließlich der globalen IT-Infrastruktur und der Logistik-Applikationen. Außerdem sorgen sie für einen reibungslosen Daten- und Informationsfluss über Ländergrenzen und Zeitzonen hinweg. Die Tochter des IT-Dienstleisters q.beyond hat besondere Erfahrung in der internationalen See- und Luftfrachtspedition sowie in der Kontraktlogistik. Zu den Leistungen zählen Consulting, Implementierung, Systemintegration, Betrieb und ein eigener Help Desk, der weltweit 24/7 zur Verfügung steht. Angeboten werden unter anderem Lösungen für Office-IT, Finanzbuchhaltung, Transport Management, Warehouse Management und Cyber Security. www.logineer.com



Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669 8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



