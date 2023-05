Nachdem der DAX40-Future (EUREX: FDAX) in der Vorwoche flach notierte, startete er mit einem leichten Plus von 25 Basispunkten in die neue Woche. Der Aufwärtstrend blieb jedoch begrenzt, da die Trader eine ereignisreiche Woche erwarten. Die Zinsentscheide in den USA und der Eurozone werden neben den Einkaufsmanagerindizes und dem US-Arbeitsmarktbericht die wichtigsten Wirtschaftsereignisse der Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...