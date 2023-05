Boston (www.anleihencheck.de) - Unsere Erwartung für die EZB-Sitzung am 4. Mai ist eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte (BP), so Altaf Kassam, Leiter des Investment Strategy & Research EMEA bei State Street Global Advisors.Die Experten würden weiterhin eine unangenehme Beständigkeit der Inflationszahlen in diesem Jahr sehen, was bedeute, dass eine Anhebung um 50 Basispunkte im Mai nicht "festgeschrieben" sei, sondern ihrer Ansicht nach das wahrscheinlichste Ergebnis darstelle. ...

