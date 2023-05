Regional Transportation Commission of Southern Nevada (USA) hat sieben Brennstoffzellen-Busse bei New Flyer bestellt. Zudem hat der ÖPNV-Anbieter eine Option für bis zu 100 weitere Busse im Rahmen des Fünfjahresvertrags unterzeichnet. Bei den neuen H2-Bussen handelt es sich den Xcelsior Charge FC in der 18-Meter-Ausführung. Diese sollen in der Region rund um Las Vegas eingesetzt werden, konkret auf ...

