cyan hat die Zahlen für das Geschäftsjahr 2002 veröffentlicht, die in Bezug auf Umsatz und EBITDA im Rahmen der Erwartungen von AlsterResearch lagen. Im GJ22 hat cyan mehrere MVNO für seine BSS/OSS-Plattform gewonnen, während das Kundenwachstum im Bereich Cybersecurity durch mehrere Launches vorangetrieben wurde. Das Kostensparprogramm des Unternehmens trug Früchte und führte zu deutlichen Kosteneinsparungen, was zu einer Verbesserung des EBITDA von EUR -12,3 Mio. im Vorjahr auf EUR -8,4 Mio. führte. Nach Unternehmensangaben verlief der Start in das Geschäftsjahr 2023 gut. Ein solides Kundenwachstum und vielversprechende Projektopportunitäten stimmen das Management zuversichtlich. Der im Ausblick aufgezeichnete Aufwärtspfad sollte letztlich zum Erreichen der Gewinnschwelle führen, welche die Analysten von AlsterResearch für das GJ24 auf EBITDA-Ebene erwarten. AlsterResearch sieht cyan finanziell gut aufgestellt, um dieses Ziel aus eigener Kraft zu erreichen, da cyan nach dem kürzlich erfolgten Debt-to-Equity-Swap im Frühjahr 2023 nahezu frei von Finanzverbindlichkeiten sein dürfte. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr Kaufen-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 4,40. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/cyan%20AG