Die HSBC-Bank (WKN: 928193) meldet heute mitten in den Unruhen rund um eine mögliche Banken-Krise Quartalszahlen. Doch wie reagiert die Aktie? Und ist der günstig bewertete Titel trotz der Unruhen im Finanzsektor ein Kauf? HSBC Holdings bietet weltweit Bank- und Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth and Personal Banking, Commercial Banking und Global Banking and Markets tätig. Besonders bekannt ist die Bank für ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...