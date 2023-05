Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG



Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.05.2023

Kursziel: 74,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter



Knaus Tabbert startet stark ins neue Geschäftsjahr und übertrifft die Erwartungen deutlich



Die Knaus Tabbert AG hat am Freitag vergangener Woche aufgrund der deutlich positiven Abweichung zu den Markterwartungen vorläufige Zahlen für Umsatz und EBITDA für das erste Quartal veröffentlicht.



[TABELLE]



Erneutes Rekordquartal: Die Erlöse konnten in Q1/23 gegenüber dem Vorquartal, dem bis dato stärksten der Unternehmensgeschichte, nochmals um 12,9 Mio. Euro zulegen und mit 368,5 Mio. Euro sowohl unsere als auch die Erwartungen des Marktes signifikant übertreffen. Grund hierfür ist die deutlich verbesserte Lage in der Zulieferung von Chassis und eine entsprechend hohe Zahl der Auslieferungen von motorisierten Neufahrzeugen. Im Hinblick auf die vom Caravaning Industrie Verband kürzlich vermeldeten Zulassungszahlen für Reisemobile von +5,7% in Q1 hatten wir bereits mit einer guten Entwicklung und einer Outperformance des Marktes gerechnet. Das Maß hat uns jedoch positiv überrascht und verdeutlicht u.E. einmal mehr die hohe Akzeptanz der neuen Multi-Chassis-Strategie. Entsprechend hat die Marke KNAUS mit einem Anteil von 9,6% nun die Marktführerschaft im Bereich der Reisemobile in Deutschland eingenommen (VJ: 4,3%). Zusammen mit der preislich leicht darunter angesiedelten Marke WEINSBERG (5,8%) dürfte der Marktanteil der Gruppe zusammen mit den Luxusfahrzeugen von Morelo bei deutlich über 15% liegen.



Ergebnis ggü. VJ verdoppelt: Das EBITDA konnte in Q1/23 mit einem vorläufig berichteten Wert von 32,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert mehr als verdoppelt werden. Aufgrund der deutlich stärker als antizipierten Umsatzentwicklung konnten die Erwartungen auch hier deutlich übertroffen werden, wenngleich wir uns bereits über dem Konsens positioniert hatten. Grund für das gute Ergebnis ist die deutlich verbesserte Auslastung sowie der höhere Anteil der ertragsstärkeren Reisemobile im Produktmix. Aufgrund der deutlich über den Erwartungen liegenden Entwicklung in Q1 haben wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben.



Fazit: Nach einem starken Endspurt im vergangenen Jahr hat das Unternehmen den Trend fortgesetzt und ist überraschend stark ins neue Geschäftsjahr gestartet. U.E. wird als nächstes das Update zur Mittelfristguidance im Rahmen des Capital Markets Day (Hier anmelden) im Juni interessant sein. Sollte hier das im IPO geäußerte Mittelfristziel von 2 Mrd. Euro konkretisiert werden, wäre u.E. eine weitere Anhebung der Markterwartungen wahrscheinlich. Daher bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei einem erhöhten Kursziel von 74,00 Euro (zuvor: 70,00 Euro).







