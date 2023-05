Mit einem Kurssprung von gut 30 Prozent zählt die Aktie von Immatics am Dienstag zu den größten Gewinnern an der Börse. Vielversprechende, frühe Studiendaten im Kampf gegen Krebs lassen aufhorchen. Darüber hinaus hat vor Kurzem der namhafte Pharma-Partner Bristol-Myers Squibb eine Option ausgeübt, was Immatics gefallen dürfte.Doch zunächst einen Blick auf die vorläufigen klinischen Daten, die die Tübinger am Dienstag aus der laufenden Phase 1b (Kohorte A) vorgelegt haben. Sieben von elf stark vorbehandelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...