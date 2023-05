Am Vortag des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed bleiben die Anleger an der Wall Street zunächst weiter an der Seitenlinie. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite tendieren jeweils etwas schwächer und verhalten sich somit wie bereits an den Tagen zuvor. Positive Impulse gibt es hingegen von Unternehmensseite, wo der Pharmariese Pfizer besser als befürchtete Q1-Zahlen gemeldet hat. Die Aktie kann leicht zulegen. Deutlich stärker geht es für den Fahrdienstleister Uber nach oben, der zweistellige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...