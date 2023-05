Es ist aktuell ein sehr schwieriges Umfeld an den Märkten und viel Anleger denken über das Verkaufen nach. Doch die Bank of America nennt Anlegern jetzt 10 Gründe, warum sie trotzdem investiert bleiben sollten. Auch wenn es aktuell immer schwieriger wird, verkaufen ist keinesfalls eine Lösung, so die Bank of America. Das Geldhaus und seine Analysten nennen jetzt auch zehn konkrete Gründe aus denen Anleger investiert bleiben sollten. Bank of America: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...