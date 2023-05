Die Entscheidung der EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness auf dem Eurofi Highlevel Seminar in Stockholm am letzten Donnerstag, 28.04.2023, kam etwas überraschend. Erst am Vortag wurde die Entscheidung über ein EU-weites Provisionsverbot in der Finanzberatung auf den 24. Mai verschoben, doch dann stand bereits am Donnerstag fest: Das Provisionsverbot ist vorerst vom Tisch. Neben dem Bundesverband Finanzdienstleistung AfW, dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und dem Bundesverband ...

