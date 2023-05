Am Dienstag nach Ende des regulären Handels meldet der Chip-Hersteller AMD Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2023. Anleger rechnen mit einem Gewinneinbruch und rückläufigen Erlösen für den Berichtszeitraum. Dass die Aktie des Unternehmens in den vergangenen Tagen trotz der niedrigen Erwartungshaltung deutlich an Wert gewonnen konnte, hat einen bestimmten Grund. Zahlen-Trader sollten deshalb vorsichtig sein.

