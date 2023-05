Ein weiterer Earth Day liegt hinter uns, doch die globalen Herausforderungen bestehen fort. Hier erfahren Sie mehr über den Earth Day sowie die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele und den potenziellen Beitrag, den Anleger in Bezug auf diese leisten können.Mit dem Motto "Invest In Our Planet" (In unseren Planeten investieren) hat der diesjährige internationale Earth Day (Tag der Erde) einen wichtigen Aspekt angeschnitten: dass ohne Kapital und Investoren eine Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele nicht möglich ist. Unter anderen visiert das 17. UN-Nachhaltigkeitsziel "Kooperationen zur Zielerreichung" auch diesen Aspekt an. Daraus ergibt sich der Appell an die Finanzwirtschaft und die Investoren, gemeinsam Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und deren globale Auswirkungen auf Umwelt, Menschen und Wirtschaft zu übernehmen. Hier liegt also für Anleger ein großes Potenzial, durch nachhaltige Investitionen Mittel in eine Richtung zu lenken, die die Erfüllung der 17 Nachhaltigkeitsziele idealerweise unterstützt. Der Earth Day wurde im vergangenen Wochenende weltweit mit diversen Unternehmungen rund um Umwelt und bewussten Konsum gefeiert. Natürlich darf die Arbeit hier nicht aufhören. Vielmehr dürfen wir uns die Frage stellen: Wie können wir zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft beitragen?

