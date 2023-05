Munsbach (www.anleihencheck.de) - Die EZB will ihre Zinsentscheidung von den aktuellen Inflationszahlen und Wirtschaftsdaten abhängig machen, so Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors S.A.Die heute von Eurostat veröffentlichten Zahlen würden zeigen: Im April 2023 habe sich die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr noch einmal leicht auf 7% beschleunigt. Fallende Energiepreise sowie die Normalisierung der Lieferketten würden zwar die Hoffnung nähren, dass dies nur ein kurzfristiges Intermezzo sei - als Highlight zu nennen sei der Fall der regulierten Strompreise in Italien im April um sagenhafte 55%. Dennoch sei die Inflation viel zu hoch. ...

