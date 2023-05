Stavanger (www.fondscheck.de) - Das erste Quartal 2023 verlief in mehreren Akten: Nach dem starken und durch die Wiedereröffnung Chinas unterstützten Jahresauftakt endete die Euphorie abrupt, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und anderer US-Banken Schockwellen durch den Markt sandte und eine umfassende Rotation am Markt auslöste, so Fredrik Bjelland, Cathrine Gether und Espen Klette, Portfoliomanager des SKAGEN Kon-Tiki (ISIN NO0010140502/ WKN A0HHBV) bei SKAGEN Funds. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...