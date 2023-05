Das Aufatmen in New York währte nur kurz: Am Dienstag brechen die Aktienkurse weiterer amerikanischer Regionalbanken massiv ein und treiben damit die Investoren aus dem Aktienmarkt und in sichere Häfen wie Anleihen und Gold. Während der Dow Jones 450 Punkte an Wert verliert, geben die Renditen am Anleihemarkt deutlich nach. Der Fokus der Wall Street liegt nun auf der erwarteten Zinsanhebung der Fed am Mittwoch. Der Dow Jones verliert rund 90 Minuten nach dem Handelsbeginn 450 Punkte oder 1,3 Prozent ...

