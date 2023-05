München/Hilpoltstein (ots) -Am Montag, den 1. Mai beginnt der Hauptsammelzeitrum des Projekts "Dawn Chorus". Gemeinsam laden das Naturkundemuseum Bayern/BIOTOPIA Lab und der LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) Menschen auf der ganzen Welt ein, den morgendlichen Vogelchor zu erleben, aufzunehmen und zu teilen.Die Zeit etwa eine Stunde vor Morgendämmerung bis eine Stunde nach Sonnenaufgang ist der perfekte Zeitpunkt, um den vielfältigen Vogelstimmen vor dem Start in den Alltag zu lauschen. Während dieser Atempause kann jeder in dem Citizen Science und Kunst-Projekt "Dawn Chorus" für die Natur und die Wissenschaft aktiv werden: Mit der gleichnamigen App ist es ohne Vorkenntnisse möglich, hochwertige Tonaufnahmen zu machen und hochzuladen."Vögel sind wichtige Indikatoren für Veränderungen in den verschiedenen Lebensräumen, und während ihres Morgenkonzerts sind viele von ihnen gesanglich besonders aktiv. Gemeinsam mit engagierten Bürgerwissenschaftler*innen trägt Dawn Chorus Daten zu einer globalen Soundmap zusammen und hilft dabei, in Zukunft künstliche Intelligenz zur automatischen Auswertung des komplexen Morgenkonzerts der Vögel zu entwickeln. So schaffen wir zusammen ein starkes Werkzeug für das weltweite Biodiversitätsmonitoring", sagt Prof. Dr. Michael John Gorman, Gründungsdirektor des Naturkundemuseum Bayern.Das Projekt hat darüber hinaus zum Ziel, das Wissen über Vogelarten in der Bevölkerung zu stärken. "Amsel, Mönchsgrasmücke oder Rotkehlchen: Wissen Sie, wer wie singt? Falls nicht, ist das kein Problem. Auch ohne diese Kenntnisse ist es möglich, bei Dawn Chorus mitzumachen und zu erleben, wie glücklich es macht, sich eine Auszeit zu nehmen und dem Konzert der heimischen Vogelwelt zu lauschen. Vielleicht bekommt der ein oder andere so künftig auch Lust, mehr über die Sänger vor dem eigenen Fenster zu erfahren", so der LBV-Vorsitzende Dr. Norbert Schäffer.Pressekontakt:LBV-Pressestelle:Markus Erlwein |Stefanie Bernhardt | Franziska Back, E-Mail: presse@lbv.de, Tel.: 09174/4775-7180 | -7184 |-7187. Mobil: 0172/687377Original-Content von: Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146961/5499572