Bonn (ots) -phoenix begibt sich auf die Spur von kriminellen Clans, die mit Drogenhandel, Schmuggel, Gewalttaten bis hin zum Mord, Prostitution und Hehlerei auf sich aufmerksam machen. Die dreiteilige Dokumentationsreihe "Blutsbande - Clans in Berlin" zeigt eine abgeschottete Parallelgesellschaft mitten in der deutschen Hauptstadt. Die Filmmacherinnen Anna Schultz und Esther Hofmann beleuchten in dem Dreiteiler, wie Polizei und Sicherheitsbehörden versuchen, die Drahtzieher hinter den Verbrechen zu jagen und welche Herausforderungen ihnen dabei begegnen.Hier der Überblick über die Filme zum Thema19.15 UhrBlutsbande - Clans in Berlin: Tradition, Ehre, AusbruchArabische Großfamilien sind ein Mysterium. Wie sieht ihr Alltag in Deutschland aus? Die Doku gibt Einblicke in eine Welt im Spannungsfeld zwischen Traditionen und dem Wunsch nach Individualität. Die Familienmitglieder in diesem Film sind stolz auf ihren Nachnamen, der für manche aber auch zum Fluch geworden ist.20.15 UhrBlutsbande - Clans in Berlin: Die ParallelgesellschaftClans in Berlin sind oft eine abgeschottete Gemeinschaft und verüben immer wieder spektakuläre Straftaten. Es ist eine Parallelgesellschaft, in der eigene Regeln und Gesetze herrschen. Getragen von patriarchalen Strukturen, sind einige dieser Großfamilien mafiaähnlich organsiert: Ihr kriminelles Repertoire reicht vom Drogen- und Waffenhandel über Geldwäsche bis hin zum Auftragsmord. Doch wie sieht das Leben innerhalb der Clans aus, auch fernab der Kriminalität?21.00 UhrBlutsbande - Clans in Berlin: Kampf gegen das VerbrechenClanfamilien. Die Fahnder erhöhen den Druck - ZDFinfo hat Ermittlerteams exklusiv begleitet.Adham Charaby ist der Kopf einer sogenannten Intelligence Unit beim LKA. Mit seinem Team analysiert er die komplizierten Familiengeflechte und stellt Verbindungen zwischen verschiedenen Straftaten her. Die Erkenntnisse münden in Großrazzien gegen die Clanszene. Der Kampf gegen kriminelle Großfamilien ist für die Ermittler extrem schwer zu führen. Da sind zum einen Regelungslücken im Strafgesetzbuch, aber es gibt auch ganz praktische Probleme: Einen verdeckten Ermittler kann man eben nicht in eine Familie einschleusen. Nur selten haben die Ermittler das Glück, dass Insider auspacken.