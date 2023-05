Köln (ots) -- Schaltzentrale des Konzernchefs Hans Gerling wird zum lebendigen Campus- Denkmalgeschütztes Ensemble wurde aufwändig revitalisiert- Exklusive erstmalige Einblicke in die Wirtschaftsgeschichte der StadtQuantum und die IU Internationale Hochschule laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein zu einem exklusiven Rundgang durch das Herzstück des Gerling Quartiers. Die denkmalgeschützte Schaltzentrale des Konzernchefs Hans Gerling, die in den letzten Jahren aufwendig revitalisiert wurde, wird zur neuen Heimat für bis zu 2.000 Studierende.Wie lange wurde an dem Objekt gebaut? Wie sah das Büro von Hans Gerling aus und wie sein Vorzimmer? Wie sah die berühmte Bar aus, in der Gerling auch Staatsmänner aus aller Welt begrüßte? Nicht nur diese Fragen wollen wir beleuchten. Im Rahmen eines fachkundig geführten Rundgangs stehen Ihnen für Fragen und O-Töne zur Verfügung:IU Hochschule: Andrea Bender (Campus Director) sowie 2 StudierendeQuantum: Stephan Pientka (Projektleiter)am: Mittwoch, den 10. Mai 2023um: 10:30 Uhr (Pressetermin), 11.15 Uhr (Fototermin)am: Hildeboldplatz 20 /Eingang 50672 KölnWir freuen uns über Ihre formlose Anmeldung bis zum 09. Mai 2023 per E-Mail an kommunikation@quantum.ag.Pressekontakt:Quantum:Michael NowakLeiter UnternehmenskommunikationPressesprecherTel.: +49 40 41 43 30 - 148Mobil: +49 172 313 44 42mn@quantum.agIU Internationale Hochschule:Public Cologne GmbHRenate Schmidt0221-2720262info@publiccologne.deOriginal-Content von: Quantum Immobilien AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163061/5499580