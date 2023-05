Zürich (www.anleihencheck.de) - Zwar konnte die Bankenkrise dank hoher Notfallliquidität der Zentralbanken kurzfristig eingedämmt werden, dennoch bestehen weiterhin beträchtliche Probleme, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.So würden Bankkunden ihre Einlagen aufgrund der hohen kurzfristigen Zinsen in Staatsanleihen umschichten und damit dem Bankensystem Liquidität entziehen. Die seit längerem sehr restriktive Geldpolitik der Notenbanken zeige damit immer mehr Wirkung und beeinflusse jetzt auch die private Geldschöpfung und Kreditvergabe negativ. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...