Wie bereits vor einigen Tagen bekannt geworden ist, wird die derzeitige ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz ihren Posten schon bald räumen. Das kam bei den Aktionären nicht besonders gut an, welche nun schon die nächsten Chaos-Tage bei dem ohnehin angeschlagenen Konzern befürchten. Die Managerin gibt sich bei ihrem Abschied aber offenbar bescheiden.Anzeige:Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" am Freitag unter Bezug auf Unternehmensaussagen berichtete, will Martina Merz wohl auf eine Abfindung von ThyssenKrupp (DE0007500001) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...