In Mexiko hat die geplante Bergbaureform leicht abgeschwächt den Senat passiert. Kritik kam aus Kanada: Der Handelspartner sieht neben seinen Investitionen die nordamerikanische Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Lateinamerika wird für Bergbauunternehmen zu einem schwierigen Standort. Der mexikanische Senat hat am Samstagmorgen in einer Eilsitzung ein Gesetzespaket durchgewunken - darunter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...