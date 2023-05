DJ Aktien Schweiz mit leichten Abgaben vor US-Notenbank und EZB

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit moderaten Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den ersten Handelstag nach dem verlängerten Wochenende beendet. Teilnehmer sprachen von verstärkter Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend (MESZ). Der Markt erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte in den Bereich von 5,00 bis 5,25 Prozent anheben wird. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte am Donnerstag mit einem Zinsschritt um ebenfalls 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent beim Einlagensatz folgen. Während der Markt damit allerdings ein Ende der US-Leitzinserhöhungen einpreist, werden von der EZB ein bis zwei weitere Schritte erwartet.

Der SMI reduzierte sich um 0,1 Prozent auf 11.423 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich dabei 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 35,37 (zuvor: 34,76) Millionen Aktien. Bei den Einzelwerten waren die Aktien der drei defensiven Index-Schwergewichte Novartis, Nestle und Roche gesucht, die um bis zu 1,2 Prozent vorrückten.

Mit einem Plus von 7,0 Prozent gehörten Logitech zu den größten Gewinnern. Auf den ersten Blick sind die Rückgänge beim Umsatz wie auch EBIT im vierten Geschäftsquartal zwar klar zu erkennen, Analysten hatten aber im Vorfeld bei dem Computerzubehör-Hersteller mit Schlimmerem gerechnet. Das Unternehmen habe aber die Kosten im Griff, wobei der Cashflow von reduzierten Vorräten profitiert habe, hieß es von der UBS.

Geberit verloren 1,5 Prozent. Das Unternehmen vermeldete für das erste Quartal einen Umsatzrückgang um 8,9 Prozent, während Analysten lediglich einen Rückgang um 6,5 Prozent erwartet hatten. Der Umsatzrückgang entspreche einem Volumenrückgang von rund 15 Prozent, da die Großhändler ihre Lagerbestände abbauten und sich der Renovierungsmarkt abgeschwächt habe, so Baader-Analyst Emrah Basic. Der Schweizer Hersteller von Sanitärprodukten habe jedoch eine starke operative Rentabilität erzielt.

AMS-Osram büßten 8,4 Prozent ein. Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal waren unter den Erwartungen der Analysten ausgefallen. Die Inflation belaste weiter die Konsumausgaben, hieß es.

