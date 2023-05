DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 - Zwischenmeldung 45

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/02.05.2023/17:45) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 24. April 2023 bis einschließlich 30. April 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 324.236 Stamm- und 28.613 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 24.04.2023 2.990 100,9178 CBOE Europe (CEUX) 24.04.2023 779 100,9106 Turquoise (TQEX) 24.04.2023 1.975 100,7925 Xetra 25.04.2023 14.200 101,3813 CBOE Europe (CEUX) 25.04.2023 1.360 101,3637 Turquoise (TQEX) 25.04.2023 7.208 101,3685 Xetra 26.04.2023 60.843 100,8308 CBOE Europe (CEUX) 26.04.2023 11.201 100,7818 Turquoise (TQEX) 26.04.2023 27.729 100,8341 Xetra 27.04.2023 13.988 100,9922 CBOE Europe (CEUX) 27.04.2023 2.806 101,0889 Turquoise (TQEX) 27.04.2023 8.107 101,0061 Xetra 28.04.2023 100.836 100,2110 CBOE Europe (CEUX) 28.04.2023 13.808 100,3444 Turquoise (TQEX) 28.04.2023 56.406 100,3055 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 24.04.2023 548 95,1430 CBOE Europe (CEUX) 24.04.2023 100 95,5000 Turquoise (TQEX) 24.04.2023 1.726 95,1470 Xetra 25.04.2023 1.763 95,2168 CBOE Europe (CEUX) 25.04.2023 155 95,2071 Turquoise (TQEX) 25.04.2023 1.823 95,2016 Xetra 26.04.2023 2.621 94,8557 CBOE Europe (CEUX) 26.04.2023 207 94,4990 Turquoise (TQEX) 26.04.2023 2.902 94,8626 Xetra 27.04.2023 1.404 95,4136 CBOE Europe (CEUX) 27.04.2023 1.547 95,5971 Xetra 28.04.2023 4.938 95,0468 CBOE Europe (CEUX) 28.04.2023 471 95,0426 Turquoise (TQEX) 28.04.2023 8.408 95,1023 Xetra

Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung der BMW AG am 11. Mai 2023 werden im Zeitraum vom 1. bis zum 11. Mai 2023 keine eigenen Aktien erworben.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

