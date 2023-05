EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Avemio AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2022 für die Teltec Group



02.05.2023 / 18:28 CET/CEST

Avemio AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2022 für die Teltec Group Düsseldorf, 2. Mai 2023 - Die Avemio AG, über ihre neu akquirierte Tochtergesellschaft Teltec AG ein führender Systemlieferant für Hard- und Software im Bereich professionelle Broadcast, Medien-, Audio- und Videolösungen, gibt die vorläufigen Geschäftszahlen der Teltec Group für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Danach sank der Gesamtumsatz der Teltec Group, die im Jahresabschluss 2023 erstmals in der Avemio AG erfasst wird, von 111,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021 auf 105,5 Mio. Euro in 2022, das EBIT von 5,5 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro. Nach dem starken Anstieg in den Vorjahren liegt diese Entwicklung im Rahmen der Erwartungen und ist im Wesentlichen auf gestiegene Wachstumskosten sowie Aufwendungen für den Reverse IPO in 2022 zurückzuführen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Avemio Group eine weiterhin erfolgreiche Umsetzung ihrer Buy-and-Build-Strategie. Kontakt:

Ralf P. Pfeffer

Vorstand

admin@palgon.de

Ralf P. Pfeffer

Vorstand

admin@palgon.de



