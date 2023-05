Die Zahl der Kursgewinner an der Wall Street ist am Dienstag überschaubar, doch der Chip-Hersteller Rambus zählt dazu. Gegen den allgemein schwächeren Trend steigt die Aktie aktuell um mehr als 7 Prozent, nachdem Rambus mit den Q1-Zahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen konnte. Allerdings sah es zunächst überhaupt nicht danach aus, dass die Aktie positiv auf die Ergebnisse reagieren würde. Was ist passiert?Rambus meldete am Vorabend nach Handelsende einen Umsatzanstieg von 15 Prozent auf ...

