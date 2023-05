Los Angeles (ots/PRNewswire) -Der führende Wellness-Technologie-Anbieter verstärkt das Führungsteam weiter mit Führungskräften aus der Gesundheits- und Wellnessbranche.Therabody, der globale Pionier auf dem Gebiet der Wellness-Technologie, hat den Finanzspezialisten Jim Allwein zum Chief Financial Officer ernannt. Allwein bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzmanagement sowie umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Technologie sowie Gesundheit und Wellness in das Therabody-Team ein. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund der Erweiterung des Produktangebots des Unternehmens über Muskelerholung hinaus auf Gesundheit und Wohlbefinden im Alltag.Allwein verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung finanzieller Erfolge und operativer Exzellenz in einer Vielzahl von Branchen und Unternehmen. Er bringt seine Expertise in den Bereichen Management, Planung, Steuerung, Verfahren und Compliance ein, um ein nachhaltiges Wachstum und einen ebensolchen Mehrwert für die Stakeholder zu erzielen. Vor seinem Wechsel zu Therabody bekleidete Allwein Führungspositionen bei Atkins (jetzt: Simply Good Foods), Great Brands of Europe/Danone International Brands, Acirca-Walnut Acres, Hitachi America und zuletzt Vital Nutrients. In den letzten 4 Jahren hat er sich als Finanzberater bei North Castle Partners, einer führenden mittelständischen Private-Equity-Gesellschaft, mit der Leitung finanzieller Übergangsphasen nach Akquisitionen beschäftigt. Als CFO von Atkins zwischen 2006 und 2015 stand Allwein an der Spitze des erfolgreichen finanziellen Turnarounds des Unternehmens, der zu einer Verdopplung des Umsatzes sowie einer Verdreifachung der Erträge und einem späteren Verkauf führte."Wir freuen uns, dass eine so bewährte und erfahrene Führungspersönlichkeit wie Jim Teil unseres großartigen Teams wird", so Monty Sharma, CEO und Präsident von Therabody. "Als begeisterter Nutzer unserer Produkte, darunter auch der Theragun, teilt Jim unsere Leidenschaft, Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt dabei zu helfen, sich rascher zu erholen, Schmerzen zu lindern und Verbesserungen im Hinblick auf Mobilität, Schlaf und Stressbelastung zu erzielen."Mit Allwein als Corporate Controller von Acirca-Walnut Acres erzielte das Unternehmen bereits im zweiten Jahr einen Einzelhandelsumsatz von 75 Millionen US-Dollar. Jim verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Teams und Beratern bei der Beschaffung und Verwaltung von Kapital von Investoren und führenden Finanzinstituten. Seine Prognose- und Produktivitätsstrategien sowie sein nachweislicher Erfolg bei der Implementierung zuverlässiger Buchhaltungs- und Geschäftssysteme in Verbindung mit passenden IT-Fähigkeiten stehen seinem Talent für die Zusammenarbeit mit Teams zum Aufbau großartiger Marken, das er im Laufe seiner Karriere unter Beweis gestellt hat, in nichts nach.Weitere Informationen zu Therabody und aktuelle Nachrichten finden Sie auf therabody.com. Folgen Sie hierzu auch @therabody in den sozialen Medien.Informationen zu TherabodyTherabody® ist der führende Anbieter von Wellness-Technologie und verfolgt das Ziel, alle Menschen dazu zu inspirieren, körperlich und geistig in Bewegung zu bleiben. Das Unternehmen von Dr. Jason Wersland gegründet, der das kategoriedefinierende perkussive Therapiegerät Theragun® erfand, um seine eigenen lähmenden Schmerzen nach einem traumatischen Unfall zu lindern. Das Produkt- und Content-Ökosystem des Unternehmens erstreckt sich mittlerweile über die Muskelerholung hinaus auf Hardware, proprietäre Software, digitale Inhalte und Biometrie-Funktionen, die nachweisliche Vorteile für Körper und Geist bieten.Wissenschaft spielt bei Therabody eine zentrale Rolle. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden durch moderne Wissenschaft sowie interne und externe Forschung validiert. Die Produkte und Inhalte von Therabody werden von der medizinischen Gemeinschaft, führenden Unternehmen aus der Sport- und Beauty-Branche sowie Millionen von Verbrauchern weltweit geschätzt. Die Produktreihe ist derzeit in mehr als 60 Ländern erhältlich, darunter in unternehmenseigenen Einzelhandelsgeschäften und bei Reset®, einem Wellness- und Erholungszentrum für den gesamten Körper. Sie nutzt proprietäre Technologien und Biometrie-Funktionen für personalisierte Echtzeittherapien. Für weitere Informationen laden Sie bitte die Therabody-App für iOS oder Android herunter, besuchen Sie www.therabody.com oder folgen Sie @therabody in den sozialen Medien.