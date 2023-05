Berlin, 02. Mai 2023 - CDU und SPD in Berlin sind sich in ihrem Koalitionsvertrag einig: Die Games-Branche soll auf vielfältige Weise unterstützt werden. Dazu gehört auch das neue zukunftsweisende Projekt unter dem Arbeitstitel "House of Games", das 2026 in der Hauptstadt eröffnen und dabei den "Games-Standort...

Den vollständigen Artikel lesen ...