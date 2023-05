Neue Unternehmensmarke und neues Logo bilden die nächste Phase mit Blick auf die Neuerfindung des Unternehmens zur Gestaltung der Zukunft von Verpackungen

Die Sealed AirCorporation (NYSE: SEE) meldete heute die offizielle Änderung ihrer Unternehmensmarke in SEE. Damit hat das Unternehmen den nächsten Schritt zu seiner Neuerfindung unternommen.

Sealed Air hat seine Unternehmens- und Kultmarken zu SEE weiterentwickelt und präsentiert damit ein marktorientiertes Lösungsunternehmen, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht. SEE kooperiert mit Kunden, um Verpackungslösungen mit integrierter Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bereitzustellen, die einen bedeutenden Wert für deren Unternehmen schaffen.

Die Wachstums- und Ertragskraft von SEE wurde in den letzten fünf Jahren erheblich gesteigert ausgehend vom SEE Operating Model und ausgeführt von der SEE Operating Engine sowie der SEE Operational Excellence.

Ted Doheny, President und CEO von SEE, kommentierte die Firmenumbenennung wie folgt:

"Wir erfinden SEE fortwährend neu von einem produktgesteuerten in ein marktorientiertes Unternehmen von Weltklasse, das auf Automatisierung, digitalen und nachhaltigen Verpackungslösungen gründet."

"SEE macht die Zukunft der Verpackung real und wir gehen davon aus, dass dies unsere Bewertung verbessern wird."

SEE liefert jedes Jahr weltweit Verpackungen für mehr als 30 Milliarden Produkte. Die neue Unternehmensmarke von SEE repräsentiert die Kraft seiner Marken und Lösungen, zu denen Ausrüstung, Dienstleistungen und Materialien zählen. Das Unternehmen ist gewachsen und hat sich seit seinem Ursprung weiterentwickelt und die neue Unternehmensmarke und das neue Logo sind ein direktes Spiegelbild dieser Transformation. Durch die Integration von Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Lösungen, die die Bedürfnisse der Kunden übertreffen, definiert SEE kontinuierlich neu, was Verpackung leistet und leisten kann.

Automatisierung: Mit der Entwicklung, Herstellung, Beschaffung und Lieferung automatisierter Verpackungslösungen mit einer Amortisationszeit von weniger als drei Jahren ermöglicht SEE es seinen Kunden, Produktivität und Einsparungen zu erzielen. Das Unternehmen ist auf dem Weg, sein Automatisierungsportfolio bis 2027 mehr als zu verdoppeln.

Digital: Der Digitaldruck und die Online-Mehrwertdienste von SEE ermöglichen es Markeninhabern, das Unternehmensergebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Der Erwartung des Unternehmens zufolge werden bis 2027 über 80 seiner Verkäufe digital abgewickelt. Die Lösungen von SEE erreichen die Verbraucher über ansprechende und kostengünstige digitale Designs und Inhalte.

Nachhaltigkeit: SEE bietet seinen Kunden kontinuierlich neue, innovative Materialien und Anwendungen, die Abfall reduzieren, die Haltbarkeit verlängern, den Schutz erhöhen, Zirkularität ermöglichen und die Kohlenstoffauswirkungen von Produkten und Verpackungen verringern. Fast 20 des Materialportfolios sind aus recycelten oder erneuerbaren Quellen. Das Net Positive Circular Ecosystem von SEE macht Nachhaltigkeit für Kunden erschwinglich, da ihre Gesamtkosten durch Automatisierung, digitale und innovative Verpackungslösungen gesenkt werden.

Die nächste Phase der Neuerfindung des Unternehmens findet ihren Ausdruck im neuen Logo von SEE. Die drei Halbmonde, aus denen der Kreis besteht, repräsentieren Automatisierung, Digitales und Verpackung, während der gesamte Kreis dem entschlossenen Einsatz von SEE für Nachhaltigkeit und Zirkularität in all unseren Handlungen Ausdruck verleiht.

"Wir freuen uns, zu SEE zu werden", sagte Ted Doheny, President und CEO von SEE. "Wir lösen die kritischen Verpackungsherausforderungen unserer Kunden, um unsere Welt besser zu machen, als wir sie vorgefunden haben."

Von der Geschichte von Sealed Air zur Zukunft von SEE

Nach einer Idee für isolierte Luftpolstertapeten wurde SEE (unter dem früheren Firmennamen "Sealed Air") 1960 mit der kultigen Verpackungsmarke BUBBLE WRAP gegründet. 1998 übernahm das Unternehmen Cryovac und etablierte damit eine neue Führungsposition bei Lebensmittelverpackungen. Das Unternehmen ist zu einer weltweiten Organisation angewachsen, die wichtige Verpackungslösungen für eine große Bandbreite an Branchen wie etwa Lebensmittel, Fluide und Flüssigkeiten und E-Commerce anbietet.

In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen mithilfe strategischer Übernahmen, darunter die Übernahme von APS (automatisierte Verpackungssysteme), Foxpak (digitale Drucklösungen) und Liquibox (Verpackung und Dosierung von Fluiden und Flüssigkeiten), seine Neuerfindung beschleunigt.

SEE beschäftigt rund 17.300 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und bedient Kunden in 120 Ländern/Gebieten.

Das Börsenkürzel von SEE (NYSE: SEE) bleibt bestehen und auch die juristische Person, Sealed Air Corporation, bleibt unverändert. Die weltweit anerkannten Lösungsmarken des Unternehmens, darunter CRYOVAC (Lebensmittelverpackung), LIQUIBOX (Fluid- und Flüssigkeitssysteme), SEALED AIR (Schutzverpackung), AUTOBAG (automatische Verpackungssysteme), BUBBLE WRAP (Verpackung), SEEAutomation und prismiq (digitale Verpackung und Druck), werden sich ebenfalls nicht ändern.

Über SEE

SEE (NYSE: SEE) hat sich dem Schutz, der Lösung kritischer Verpackungsprobleme und der Verbesserung unserer Welt verschrieben. Mit unseren automatisierten Verpackungslösungen helfen wir dabei, die weltweite Versorgungskette für Lebensmittel, Fluide und Flüssigkeiten sicherer, resilienter und weniger verschwenderisch zu gestalten, den elektronischen Handel zu ermöglichen und den weltweiten Gütertransport zu schützen.

Das Unternehmen mit dem früheren Namen Sealed Air kündigte im Mai 2023 seine neue Unternehmensmarke "SEE" und sein neues Logo an.

Zu unseren weltweit anerkannten Lösungsmarken gehören CRYOVAC (Lebensmittelverpackung), LIQUIBOX (Fluid- und Flüssigkeitssysteme), SEALED AIR (Schutzverpackung), AUTOBAG (automatische Verpackungssysteme), BUBBLE WRAP (Verpackung), SEEAutomation und prismiq (digitale Verpackung und Druck).

Unsere Partnerschaft mit den Kunden schafft Werte durch nachhaltige, automatisierte und digitale Verpackungslösungen mithilfe unserer branchenführenden Expertise bei Materialien, Automatisierungssystemen, Engineering und Technologie.

Unser SEE Net Positive Circular Ecosystem ist führend in der Verpackungsindustrie bei der Schaffung einer ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigeren Zukunft. Wir haben uns dazu verpflichtet, 100 unserer Verpackungsmaterialien bis 2025 so zu gestalten oder weiterzuentwickeln, dass sie recycelbar oder wiederverwendbar sind. Dabei haben wir uns das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2040 in unseren weltweiten Betrieben Netto-Null-Kohlendioxidemissionen zu erreichen. Unser Global Impact Report zeigt, wie wir die Zukunft der Verpackungsindustrie gestalten. Im Rahmen unserer 2025 Diversity, Equity and Inclusion pledge setzen wir uns für eine vielfältige Belegschaft und eine umsichtige, integrative Kultur ein.

SEE erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 17.300 Mitarbeiter (einschließlich der Mitarbeiter von Liquibox), die Kunden in 120 Ländern/Gebieten betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter sealedair.com.

