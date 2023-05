Wien, 2. Mai 2023 (ots) -1,275 Millionen Euro für ein Bild von Osman Hamdi Bey bei Auktion "Gemälde des 19. Jahrhunderts" am 2. Mai 2023Wien - Das Top-Los der Dorotheum-Auktion von Gemälden des 19. Jahrhunderts am 2. Mai 2023, Osman Hamdi Beys "Ein Blick in den Spiegel" wurde für 1,275 Millionen Euro versteigert. Das um 1880 entstandene Ölbild stellt eine junge Dame in opulentem Interieur dar. Der in Paris ausgebildete Osman Hamdi Bey (1842-1910) gilt als Begründer der modernen türkischen Malerei, die Tradition und Moderne sowie westliche akademische Malerei mit östlicher Finesse verband. Es war nach 2019 der zweite Millionenzuschlag für diesen Künstler im Dorotheum.Pressekontakt:Dorotheum GmbH & Co KGMag. Doris KrumplDorotheergasse 171010 WienTel. +43-1-515-60-406doris.krumpl@dorotheum.atOriginal-Content von: Dorotheum GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58393/5499610