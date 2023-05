Den Turbulenzen an den US-Aktienmärkten zum Trotz setzt Booking Holdings den beeindruckenden Steigflug aus den vergangenen Wochen fort und knackt am Dienstag ein Allzeithoch. Seit Oktober 2022 ist der Titel um annähernd 70 Prozent gestiegen, seit Jahresbeginn um 38 Prozent. Für Anleger könnte es sich lohnen, bei dem führenden Online-Reisevermittler zunächst an Bord zu bleiben. Die Aktie von Booking kletterte am Dienstag im frühen US-Geschäft auf in der Spitze 2.731 Dollar und knackte damit das Rekordhoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...