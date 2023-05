iShares ermöglicht mit zwei neuen ETF zum einen das Engagement in Unternehmen, die nach strengen, auf Scharia-Prinzipien basierenden Kriterien ausgewählt wurden und zum anderen in Anleihen aus Industrieländern mit Investment Grade, die den ESG-Kriterien entsprechen.2. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag sind zwei neue Exchange Traded Funds von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Der iShares MSCI World Islamic UCITS ETF investiert in Unternehmen mit ...

