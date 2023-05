Richemont: der Erfolgstrade könnte sich wiederholen!

Knickt Johan Rupert jetzt ein? Wird Richemont (CFR) von LVMH (MC) übernommen? Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: CFR ISIN: CH0210483332

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wir hatten die Aktie des Luxusgüterkonzerns von der rechten Seite des Genfer See den Abonnenten des Alphatrader-Chat zuletzt am Tag vor Heiligabend mit einem Long Setup präsentiert. Tatsächlich hat das Wertpapier am Folgetag getriggert und konnte in den folgenden drei Monaten beinahe ein Viertel ihres Kurswertes zulegen. Mit einem Halbjahresplus von rund 46 Prozent und einem Rücksetzer zum 20er-EMA erkennen wir erneut eine attraktive Einstiegsposition.

Chart vom 02.05.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 147.35 EUR

Meinung: Auch die fundamentalen Kennzahlen mit zweistelligen Gewinnsteigerungen der letzten beiden Jahre können sich sehen lassen. Zusätzlichen Auftrieb könnte die Richemont-Aktie erhalten, sobald sich eine Übernahme Richemonts seitens des Wettbewerbs LVMH konkretisiert. Derzeit blockiert Johann Rupert aus der Gründerfamilie dieses Vorhaben noch, könnte aber angesichts des Free-Float-Anteils von über 80 Prozent bald einknicken.

Setup

Mögliches Setup: Wir platzieren den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stopp Loss unter der Kurslücke vom 13. auf 14. April. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 12. Mai, so dass unser Trade eher kurzfristig konzipiert ist. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CFR.

Veröffentlichungsdatum: 02.05.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.