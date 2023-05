AMD hat im ersten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet und auch beim Umsatz die Konsensschätzungen der Wall Street übertroffen. Für das zweite Quartal gab der nach Intel zweitgrößte Hersteller von Computerchips jedoch wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche im PC-Markt einen verhaltenen Ausblick. An der Börse reagierten die Anleger am Abend enttäuscht. Nachdem die Aktie in einer ersten Reaktion um bis zu zwei Prozent gestiegen war, verliert sie aktuell fünf Prozent. Für das zweite Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...