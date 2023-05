Freiburg (ots) -



Schafft nun ausgerechnet Til Schweiger, was offene Geheimnisse und die Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Regiekollegen Dieter Wedel nicht erreicht haben? Dass der Kulturbranche eine Lektion in Sachen Anstand erteilt wird? Die Berichte im Spiegel über angeblichen Alkoholismus, aggressives, erniedrigendes und gefährdendes Verhalten des Regisseurs und Schauspielers bei Filmdrehs waren zu viel - nun will Kulturstaatsministerin Claudia Roth durchgreifen (...) Öffentliche Förderung darf auf bestimmte Regeln pochen (...). Für einen echten Kulturwandel ist anderes entscheidend: Ein Klima zu schaffen, das Betroffene nicht jahrelang schweigen lässt und doch die Kunst nicht erstickt. https://www.mehr.bz/khs123m



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5499626