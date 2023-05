Dürre in Südspanien, Schmuddelwetter in Deutschland - dass sich der Klimawandel auch 2023 bemerkbar macht, liegt schon jetzt, Anfang Mai, nahe. Manche Autoren fordern angesichts des Klimawandels schon heute das Ende des Strebens nach Wachstum. Doch ist das wirklich erstrebenswert und in freiheitlichen Demokratien überhaupt umzusetzen? Wir beleuchten, wo die Grenzen der Einschnitte liegen und wo Technologie Klimaschutz ohne Einschnitte möglich machen könnte.

