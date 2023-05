Tiefere Ölpreise werden durch eine Ausweitung der Produktion kompensiert. EXXON gehört zu den ganz wenigen des Sektors, welche in den letzten Jahren in neue Vorkommen investiert haben. In Kombination mit Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen resultieren daraus 11,4 Mrd. $ Quartalsgewinn. Chapeau - und wir bleiben an Bord.



