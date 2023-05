DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

TELEKOM/AT&T - Matthias Budde, Leiter Konzernstrategie der Deutschen Telekom, verlässt den Konzern Ende Juni. Er beginnt in gleicher Position beim US-Telekommunikationsriesen AT&T. Ein Telekom-Sprecher bestätigte dem Handelsblatt entsprechende Informationen aus Konzernkreisen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, leite Andreas Schlegel, einer von Buddes Mitarbeitern, die Abteilung. Budde, der 2013 von der Unternehmensberatung Bain & Company zur Telekom kam, war einer der ersten Neueinstellungen des damals noch designierten Vorstandschefs Timotheus Höttges. (Handelsblatt)

SAP - Die Technologie für Künstliche Intelligenz (KI) von IBM Watson kommt bei SAP zum Einsatz. So soll die KI zunächst die Leistungsfähigkeit des digitalen Assistenten auf "SAP Start" steigern, etwa über Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache und Analysen. Der Einsatz der KI soll allgemeine Aufgaben beschleunigen, so dass Mitarbeiter sich stärker auf strategische Themen konzentrieren können. Neben der Integration der KI-Funktionen von IBM Watson arbeiten die beiden Konzerne einer Mitteilung zufolge gemeinsam auch an Entwicklungen zu generativer KI und großen Sprachmodellen, die weitere Automatisierungen ermöglichen sollen. (Börsen-Zeitung)

DEUTSCHE BAHN - Der Fahrgastverband Pro Bahn hat die Deutsche Bahn zu Konsequenzen aus der Überlastung beim Start des Deutschlandtickets aufgerufen: "Die Deutsche Bahn muss besser auf die hohe Nachfrage vorbereitet sein und ihre Serverkapazitäten ausbauen", sagte der Bundesvorsitzende Detlef Neuß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

JP MORGAN - Die Großbank prüft weitere Akquisitionen, vor allem im Zahlungsverkehr. "Wir haben uns bereits mit Übernahmen wie VW Pay und Vivawallet gestärkt und könnten uns weitere Zukäufe vorstellen, zumal die Bewertungen mittlerweile attraktiv sind", sagte JP-Morgan-Europachef Viswas Raghavan der Zeitung Welt. Zu einer möglichen Expansion der Digitalbank Chase nach Deutschland antwortete der Manager zurückhaltend: "Unser Fokus liegt derzeit vor allem darauf, Chase in Großbritannien zu optimieren und das Produktangebot sinnvoll zu erweitern. Da sehen wir noch viel Potenzial", sagte er. Nach der Übernahme der angeschlagenen US-Bank First Republic rechne J.P. Morgan auch in Europa mit einer Konsolidierung. Ausgangspunkt dafür werde die Fusion von UBS und Credit Suisse sein. (Welt)

FERI - Der Bad Homburger Vermögensverwalter hat Marcel Lähn per Anfang Mai zum neuen Chief Investment Officer (CIO) ernannt. Er folgt auf Heinz-Werner Rapp, der seit 17 Jahren Anlagechef des Hauses war. Mit dem Stabwechsel geht auch eine neue Ressortverteilung im Vorstand der Ferig-Gruppe einher. So wird der 51-jährige Lähn künftig für Anlagestrategie, Asset Allocation, Investmentprozess, Investment Research sowie Investment Management zuständig sein, während Rapp bis zu seinem Ausscheiden Ende November das Ressort Investment Controlling und Sustainable Finance übernimmt. (Börsen-Zeitung)

