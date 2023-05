Schnäppchen-Zeit: Jetzt Batterie-Metall-Aktien kaufen! Sehr günstiger Einstieg in der Konsolidierung! Kurse steigen schon wieder

Anzeige / Werbung

Wie immer liegt der Gewinn im Einkauf. Nach einem unglaublichen Run erlebten die Batterie-Metall-Aktien eine längst überfällige Korrektur. Zudem kamen auch die Rohstoffpreise zurück. Das ändert sich gerade wieder!

Liebe Leserinnen und Leser,

Wer jetzt sofort handelt kann erneut enorme Gewinne machen…

da die Elektrofahrzeugindustrie auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist, gibt es eine große Investitionsmöglichkeit in Batteriematerial-Aktien. Schätzungen zufolge machen Batterien typischerweise 30 % bis 40 % des Wertes eines Elektrofahrzeugs aus. Es versteht sich von selbst, dass die Nachfrage nach Batterien auch zu einer robusten Nachfrage nach Batteriemetallen führen würde. Angesichts einer gewissen Schwäche der EV-Aktien ist es ein guter Zeitpunkt, sich jetzt einige der besten Batteriemetallaktien anzusehen, die man kaufen kann.

Während besorgte Bürger darüber nachdenken, wie sie ihren CO2-Fußabdruck reduzieren können, sehen schlaue Investoren das Gewinnpotenzial, welches sich aus dem Kauf dieses Megatrends bei Elektrofahrzeugen ergibt.

Die Analysten von McKinsey gehen in ihrem neuesten Report auf die potenzielle Nachfrage ein und schätzt, dass der Markt für Batteriezellen bis 2030 um 360 Milliarden US-Dollar erreichen wird. In einem optimistischen Szenario kann der Markt möglicherweise sogar um 410 Milliarden US-Dollar erreichen.

Gerade der Lithiummarkt erlebte einen holprigen Start in das Jahr, die zuvor explodierenden Preise kamen endlich zurück und viele Lithium-Aktien litten unter dieser Konsolidierung

Inmitten dieser erneuten Mega-Kaufchance suchen versierte Anleger jetzt nach den besten Aktien aus dem Lithium- & Rare Earth Bereich, die sie zu einem Schnäppchenpreis kaufen können. Schließlich sind Lithium-Ionen-Batterien entscheidend für unseren Weg in eine sauberere Zukunft, da der Markt für Elektrofahrzeuge weiter expandiert.

Während verschiedene Industrierohstoffe einen Nachfrageschub erleben werden, dürfte Lithium der größte Nutznießer sein. Bis 2030 werden Batterien 95 % des Lithiumbedarfs decken . Darüber hinaus muss die Lithiumkapazität jährlich um 25 % bis 26 % wachsen, um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Suchen Sie auch wieder nach unterbewerteten Aktien, die Sie Ihrem Portfolio hinzufügen können?

Dann sollten Sie sich die Aktie von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ · SYM: 0IU0) genauer ansehen:

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ · SYM: 0IU0) konzentriert sich auf Bergbauprojekte, die die US-Versorgung mit Batterie-Rohstoffen und Seltenerdelementen in Zukunft sichern könnten.

Zu den Projekten von U.S Critical Metals gehören das Seltenerdprojekt Sheep Creek in Montana., das Kobaltkonzessionsgebiet Haynes in Idaho, dasSeltenerdprojekt Lemhi Pass in Idaho und das Lithiumkonzessionsgebiet Clayton Ridge in Nevada.

Zu letzterem hat das Unternehmen in der vergangenen Woche wegweisende News veröffentlicht:

US Critical Metals skizziert Bohrpläne für das aussichtsreiche Lithiumgebiet Clayton Ridge

Die Kartierung auf Clayton Ridge zeigt breite Gebiete mit lithiumhaltigen Tonsteinen und vulkanischen Tuffen, die auf eine breite seitliche Ausdehnung der Mineralisierung hindeuten. Die mineralisierten Zonen erstrecken sich über das gesamte Grundstück, wobei einzelne Bereiche eine Fläche von bis zu 0,5 mal 1,0 Kilometern abdecken. Alle Abschnitte deuten darauf hin, dass sich die mineralisierten Einheiten in Richtung Osten erstrecken und die Mineralisierung in dieser Richtung offen ist.

Anomale Lithiumproben aus früheren Probenahme- und Kartierungskampagnen von Airfall-Tuffen könnten die Mächtigkeit des mineralisierten Pakets auf dem Grundstück beträchtlich erweitern. In einigen Fällen könnte die geschätzte Mächtigkeit des mineralisierten Pakets 200 Meter überschreiten.

In dieser ersten Phase sollen flache, nach Osten einfallende lithiumhaltige Einheiten mit nach Westen einfallenden Winkelbohrungen erprobt werden, um die Mächtigkeit der Einheiten zu bestimmen und den Boden des lithiumhaltigen Komplexes zu ermitteln, wie in der Querschnittskarte unten dargestellt.

Dies ist das erste Bohrprogramm für Clayton Ridge und das Unternehmen geht davon aus, dass Tiefe, Ausrichtung und Neigung der Bohrlöcher angepasst werden, um die neuen Daten aus den vorherigen Bohrlöchern im Laufe des Programms zu berücksichtigen. Dennoch ist es wichtig hervorzuheben, dass innerhalb des Landpakets mehrere zusätzliche Ziele existieren. US Critical Metals (WKN: A3DHEZ · SYM: 0IU0) plant, diese Ziele in zukünftigen Bohrprogrammen zu erproben.

Diese Ziele wurden entwickelt, um die südliche Einheit des Grundstücks zu erproben, in der die höchsten Probengehalte (bis zu 950 ppm Li) gefunden wurden. Die Kartierung schätzt die potenzielle Gesamtmächtigkeit der lithiumhaltigen Einheiten auf bis zu 200 Meter. Die Ziele scheinen mit bis zu fünf lithiumhaltigen Einheiten lithologisch kontrolliert zu sein. Diese lithiumhaltigen Einheiten umfassen Luftfalltuff, Rhyolit-Tuff, wassergefüllten Tuff, Tonstein und Schluffstein.

Der CEO Darren Collins äußerte sich extrem optimistisch:

"Die Ergebnisse unserer Explorationsprogramme im vergangenen Herbst haben uns mehrere überzeugende Bohrziele für die kommende Explorationssaison beschert. Jedes dieser Ziele wurde so ausgewählt, dass es die attraktivsten Teile des Projekts erprobt, die bis dato identifiziert wurden, basierend auf dem Gehalt und der Größe der Einheiten. Nach Abschluss dieses Bohrprogramms und den erforderlichen Zahlungen wird das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an Clayton Ridge halten. Clayton Ridge befindet sich in einem erhöhten Becken östlich der Clayton Valley-Lagerstätten und unterliegt ähnlichen geologischen Prozessen wie das Tal und die umliegenden Lithiumlagerstätten. Wir freuen uns darauf, diese Ziele so bald wie möglich zu bebohren."

Übersicht Lithiumprojekt Clayton Ridge in Nevada

Hochkarätige Nachbarn wie Albermale sind bereits in Produktion

Die sedimenthaltige Lithium-Lagerstätte Clayton Ridge befindet sich im Süden von Nevada an der Ostflanke des Clayton Valley im Esmeralda County, einem großen, tief liegenden Becken, indem sich das einzige produzierende Lithium-Projekt in den USA (Albermarle) sowie mehrere wichtige Lithium-Explorations- und Erschließungsprojekte befinden.

Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 20 km westlich vom Highway 95, einem regionalen Bergbauzentrum.

Der Zugang zum Konzessionsgebiet ist gut und sowohl die Exploration als auch die Ausbeutung könnten das ganze Jahr über durchgeführt werden.

Das Projekt besteht aus zusammenhängenden 180 Claims oder etwa 3.600 Acres.

Lithium wurde bisher in potenziell wirtschaftlichen Konzentrationen in drei Arten von Lagerstätten identifiziert: Pegmatite, kontinentale Solen und Tone.

Hohe Nachfrage bei Kapitalerhöhung - Finanzierung erfolgreich abgeschlossen - Kasse für neue Bohrungen gut gefüllt!

Besonders lukrativ ist für Sie die Investition in US Critical Metals (WKN: A3DHEZ · SYM: 0IU0) gerade jetzt, weil das Unternehmen eine Finanzierung abgeschlossen hat und damit über mehr als 2,5 Millionen US-Dollar Cash verfügt!

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Exploration des Lithiumprojekts Clayton Ridge, der REE-Liegenschaft Sheep Creek, des Kobaltprojekts Haynes verwendet.

Unser Fazit für Sie als Anleger: Wir glauben, dass die Aktie von US Critical Metals angesichts ihres enormen Potenzials derzeit massiv unterbewertet ist!

Da der Markt für Elektrofahrzeuge weiter floriert, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, um Ihr Portfolio mit US Critical Metals (WKN: A3DHEZ · SYM: 0IU0) aufzustocken und von der steigenden Nachfrage nach den besten Batteriematerial-Aktien zu profitieren.

Der "Seltene Erden Joker" dürfte zudem bald stechen…

Neben dem vielversprechenden Lithiumprojekt Clayton Ridge besitzt das Unternehmen auch mit Sheep Creek die höchstgradigeste Seltenerdlagerstätte in den Vereinigten Staaten!

Darüber hinaus ist das Unternehmen gut kapitalisiert und verfügt über einen bedeutenden Anteil an Insidern, die über 40 % der ausstehenden Stammaktien halten.

Ein paar gute News wie zuletzt und schnell steht die Aktie beim Vielfachen des heutigen Kurses.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit

spekulativen Grüßen!

Ihre Hotstock Investor Redaktion

P.S: Besuchen Siewww.uscmcorp.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

