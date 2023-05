EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

BOOSTER Precision Components GmbH erzielt Rekordumsatz und deutliche Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2022



03.05.2023

BOOSTER Precision Components GmbH erzielt Rekordumsatz und deutliche Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2022 Signifikantes Umsatz- (+ 21%) und Ergebniswachstum (EBITDA +11.4%) gegenüber dem Vorjahr: Erwartungen für das Gesamtjahr übertroffen

Nordic Bond in Höhe von 35 Mio. EUR schafft solide finanzielle Basis für zukünftige Investitionen in das Neugeschäft

Strategische Zielsetzung: Diversifiziertes Geschäftsmodell positioniert Booster als Technologieplattform für verschiedene Märkte Frankfurt a. M., 3. Mai 2023 - Die BOOSTER Precision Components GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Die Finanzzahlen bestätigen die am 28. Februar 2023 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse. Die Booster Group (nachfolgend auch "Booster" genannt) hat ihre ehrgeizigen Ziele für 2022 erreicht, obwohl der Automobilsektor bis zum Ende des Berichtszeitraums durch den Krieg in der Ukraine und der Null-Covid-Politik in China beeinträchtigt wurde. Die Nachfrage nach den Produkten von Booster war ungebrochen und der Umsatz stieg von 129,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 156,2 Mio. EUR im Jahr 2022 (+21%). Dies war der mit Abstand höchste Umsatz, den die Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 2016 erzielt hat, und übertraf sowohl die eigene Prognose als auch die allgemeine Marktentwicklung im Automobilsektor. Neben dem Umsatzwachstum, das sich über alle Absatzmärkte und Produktgruppen hinweg zeigte, konnte auch das Ergebnis deutlich verbessert werden: Das EBITDA wuchs um 11,4 % auf 19,5 Mio. EUR, was einer starken Marge von 12,3 % entspricht, und der Nettogewinn lag bei 2,1 Mio. EUR. Ein wichtiger Meilenstein im Berichtsjahr war die erfolgreiche Refinanzierung von Booster durch die Emission eines Nordic Bond mit einem Volumen von 35 Mio. EUR sowie die Erneuerung eines Investitionsdarlehens mit einem internationalen Kreditfond. Damit ist die Finanzierung von Booster bis November 2026 zuverlässig gesichert. "Unsere stabile Finanzlage bildet die Grundlage für wichtige Investitionen in neue Geschäftsmöglichkeiten. Darüber hinaus sehen wir unser erfolgreiches Kapitalmarktdebüt in einem so schwierigen Marktumfeld als Beleg für die Attraktivität und die Nachhaltigkeit unseres Geschäftsmodells", sagt Dr. Ralph Wagner, CFO von Booster Precision Components. Um die Produkt- und Kundenbasis des Unternehmens zu diversifizieren, positioniert sich Booster als Technologieplattform, welche die Bedürfnisse verschiedener Märkte - auch außerhalb des Automobilsektors - bedient. Neben Anwendungen für die E-Mobilität und Brennstoffzellen liegt der Fokus auf präzisionsbearbeiteten Komponenten für industrielle und medizinische Anwendungen wie z.B. Kompressorräder für die neue Generation von energieeffizienten Industrie- und Gebäudekühlsystemen. Booster hat daher im Berichtszeitraum seine Ressourcen und Investitionen auf das Wachstumspotenzial konzentriert und erfolgreich Geschäfte in den Bereichen Brennstoffzellen (für jede Art von Mobilität) sowie E-Mobility-Anwendungen akquiriert. Im Berichtszeitraum wurden Neugeschäftsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 112,27 Mio. Euro und einer Laufzeit von 2023 bis 2032 akquiriert. Davon entfallen bereits 25,2 Mio. Euro auf Projekte in neuen Geschäftsfeldern außerhalb von Boosters Kerngeschäft mit der Zielgruppe Automobilindustrie. Jerko Bartolic, Geschäftsführer und CEO von Booster Precision Components: "Wir arbeiten weiter an der Sicherung zusätzlicher Geschäfte im Bereich E-Mobilität und Brennstoffzellen, für die wir einen großen Teil unserer Investitionen verwenden werden. Wir haben bereits erste Serienaufträge im schnell wachsenden Markt für E-Mobilität und Wasserstoffanwendungen erhalten und erwarten 2023 den ersten Auftrag für Brennstoffzellenanwendungen in verschiedenen nicht-automobilen Anwendungen in China." In Anbetracht der bestehenden langfristigen Projekte des Unternehmens, der anhaltenden Wachstumsperspektiven der Booster-Kunden und des Trends zur E-Mobilität ist das Management sehr zuversichtlich, eine weitere signifikante Ertragssteigerung zu erzielen, und prognostiziert daher ein Wachstum des Umsatzes sowie des EBITDA von rund 10%. Der endgültige Konzernabschluss der BOOSTER Precision Components GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wird veröffentlicht unter: https://www.booster-precision.com/en/ . Kontakt: BOOSTER Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

60325 Frankfurt a. M.

T +49 69 76758193

mail@booster-precision.com Booster Group Die Booster Group ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Die Booster Group umfasst neun Unternehmen in fünf Ländern mit Produktionsstätten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Das Produktportfolio umfasst hauptsächlich Verdichterräder und Komponenten für Turbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG), die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Ein besonderer strategischer Fokus liegt auf Komponenten für den Einsatz in elektrifizierten oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen sowie für industrielle oder medizinische Anwendungen. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der Booster-Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften. www.booster-precision.com



