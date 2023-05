In den Augen unserer Autoren könnten diese Top-Aktien für Mai spannende Investitionsmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren darstellen. Ralf Anders: IONOS Group Im Vorfeld des Börsengangs der IONOS Group (WKN: A3E00M) wurde in Finanzmedien spekuliert, ob die Marktkapitalisierung einen Wert von über 4 Mrd. Euro erreichen könne. Dann fiel sie auf unter 2 Mrd. Euro ab. Das Interesse an dieser Aktie ist unterirdisch. Dabei hat sie durchaus beachtliche Qualitäten. Das Digitalisierungspartner- ...

