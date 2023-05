Nach dem kleinen April-Endspurt in der Vorwoche kam die Erholung der Tesla-Aktie zum Start in den Mai wieder ins Stocken. Rückblick: Trotz eines neuen Auslieferungsrekords im ersten Quartal 2023 hatte die Tesla-Aktie am Tag nach Vorlage des Geschäftsberichts vor gut zwei Wochen 9,8% an Wert verloren. Anschließend weiteten sich die Verluste weiter aus, ...

