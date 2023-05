EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Advanced Blockchain mit vorläufigen Zahlen für 2022



03.05.2023 / 09:25 CET/CEST

Advanced Blockchain mit vorläufigen Zahlen für 2022 Nettoumsatz: 17,7 Mio. €

EBITDA mehr als 580.000 €

EBIT mehr als 560.000 €

Netto-Liquidität mehr als 4,3 Mio. € 3. Mai 2023 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Industrie, meldet nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen trotz eines massiv herausfordernden Marktumfelds das erwartet positive Jahresergebnis. Demnach lag der Nettoumsatz bei 17,69 Mio. € (GJ 2022: 17,98 Mio. €), das EBITDA bei mehr als 580 T€ (GJ 2022: 6,3 Mio. €) und das EBIT bei mehr als 560 T€ (GJ 2022: 6,2 Mio. €). Dieser deutliche Rückgang von EBITDA und EBIT ist auf die massiven Turbulenzen an den Kryptomärkten zurückzuführen. Die Nettoliquidität lag Ende Dezember 2022 bei rund 4,3 Mio. €. Simon Telian, CEO von AB kommentiert: "Unsere Investitionen und unsere Konzernstrategie haben 2022 eine beeindruckende Krisenresistenz auf Top Level gezeigt. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen sind wir mit unseren Ergebnissen zufrieden und auch das laufende Geschäftsjahr hat vielversprechend begonnen. So setzen wir auch 2023 unseren erfolgreichen Weg fort, mit klarem Fokus auf Margen und Effizienzsteigerung." Der geprüfte, konsolidierte Jahresabschluss für 2022 wird zeitnah veröffentlicht. Kontakt

IR@advancedblockchain.com Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/ .



