Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Börse in Wien musste zum Beginn der neuen Handelswoche deutlich tiefer schliessen, der ATX verzeichnete ein Minus von 2,2%. Nach einem leichteren Verlauf drehte das heimische Börsenbarometer am Nachmittag deutlicher in den roten Bereich. Allgemein herrschte auch in Wien Zurückhaltung vor den in dieser Woche anstehenden Notenbank-Entscheidungen, heute tritt die Fed in den USA zusammen und morgen verkündet die EZB ihre Zinsentscheidung, in den USA wird von den Marktteilnehmern eine Erhöhung um weitere 25 Basispunkte bereits fix eingepreist, für Europa stellt sich die Frage, ob es ebenfalls eine Erhöhung um 0,25 Prozent geben wird oder ob ein größerer Zinsschritt kommt. Neue Inflationsdaten ...

