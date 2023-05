Köln (www.anleihencheck.de) - Die Frage nach weiteren Zinserhöhungen durch die EZB bestimmt derzeit das Marktgeschehen, so die Experten von Generali Investments.Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments, erläutert, warum er von weiteren Erhöhungen ausgeht."Die EZB ist immer noch im Straffungsmodus. Die jüngsten Kommentare der Mitglieder des EZB-Rats deuten eindeutig auf weitere Zinserhöhungen hin. Aus dem Protokoll der letzten Sitzung geht hervor, dass einige Mitglieder besorgt waren über die "makellose Disinflation" in den Projektionen der EZB. Die in Deutschland im öffentlichen Sektor vereinbarte Lohnerhöhung von 6 Prozent für dieses und kommendes Jahr untermauert die Sorge. Es überrascht nicht, dass Präsidentin Lagarde kürzlich sagte, dass "noch ein Stück Weg zu gehen" sei, was eine Zinserhöhung auf der Sitzung in dieser Woche sehr wahrscheinlich macht. ...

